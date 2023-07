"Wir erwarten jetzt auch Hunderttausende Watvögel aus der Arktis, die im Wattenmeer Rast machen auf ihrem Weg in die Winterquartiere", erklärt Maack weiter. "Also eine Ölkatastrophe in der Nordsee - im Wattenmeer - ist das Letzte, was wir jetzt hier gebrauchen können in diesem ohnehin katastrophalen Sommer 2023, wo ganz Südeuropa brennt."