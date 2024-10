Schleswig-Holstein: Reh Timmi schläft im Wohnzimmer

Das zwei Jahre alte Reh "Timmy" steht im Wohnzimmer des Hauses, in dem es aufgezogen wurde.

Er sollte ausgewildert werden, aber das hat nicht so geklappt. Timmi wollte nicht.

Die frühere Landwirtin kümmerte sich bereits in der Vergangenheit um Tiere. Im Frühjahr 2022 erfuhr sie durch ihren Neffen, der in der Gegend Jäger ist, dass eine Ricke bei einem Wildunfall starb und ein kleines Rehkitz hinterließ.

Wenn Rehkitze im Mai und Juni geboren werden, liegen sie oft im hohen Gras. Doch in dieser Zeit mähen viele Landwirte, was für die Kitze lebensgefährlich ist. Der Verein Rehkitzrettung will dem entgegenwirken.

21.06.2023 | 1:38 min