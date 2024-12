Illegal geschmuggelt: Rund 1.000 Tiere zurück in Madagaskar

Rund 1.000 aus Madagaskar geschmuggelte Wildtiere werden wieder zurückgebracht. Es handele sich um Schildkröten und Lemuren, die im Mai in Südthailand aus den Händen eines Wildtierhändlerrings gerettet wurden, berichtete die Zeitung "L’Express de Madagaskar" am Montag.

Tiere kehren in natürliche Lebensräume zurück

16 Lemuren kamen laut "L’Express de Madagaskar" am Sonntag mit dem ersten Flug in ihrer Heimat wieder an. Insgesamt sollen 47 Lemuren und 914 Schildkröten in drei Tranchen in den kommenden Tagen überführt werden.