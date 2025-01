Top 10 der Schulnamen: So heißen die Schulen in Deutschland

So heißen Schulen in Deutschland (Symbolbild) - dieses Bild wurde mit dem KI-Modell Ideogram erstellt.

Dichter, Schriftsteller, Pädagogen und Widerstandskämpfer: Schulen sind häufig nach berühmten Persönlichkeiten benannt, die für ganz bestimmte Werte stehen. Eine Studie der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität Gießen und des KiKA, des Kinderkanals von ARD und ZDF, hat die häufigsten Schulnamen in Deutschland untersucht.

Die Studie zeigt: Schulen werden am häufigsten nach den Pädagogen Maria Montessori und Johann Heinrich Pestalozzi benannt.

Die zehn häufigsten Namen von Schulen in Deutschland

Zwei Pädagogen mit Schulkonzepten führen Liste an

In Westdeutschland tragen ein Prozent der knapp 25.000 Schulen den Namen Montessori, in Ostdeutschland ist Pestalozzi Namensgeber von zwei Prozent der rund 5.500 Schulen. Beide Pädagogen sind mit umfassenden Schulkonzepten verbunden, was erklärt warum besonders viele Schulen nach ihnen benannt sind. Die Studienautoren ziehen den Schluss, dass sich der "Montessori- und Pestalozzi-Hype" damit bundesweit bestätige.