Silvesterfeier 2023: Feuerwerk für ein neues, besseres Jahr

Auf einem Atoll in der Südsee hat das Jahr 2024 schon um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit begonnen. Die rund 7.300 Bewohner von Kiritimati, das zum Kiribati-Archipel gehört, konnten weltweit als erste das neue Jahr begrüßten. Kurz darauf folgten die neuseeländischen Chatham Islands. Groß gefeiert wurde in Australien mit beeindruckendem Feuerwerk am Hafen rund um das Opernhaus in Sidney. Eindrücke von dort und andernorts weltweit.