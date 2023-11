40 Jahre Emoticon: Die Geburtsstunde des Smileys

Ein auf der Seite liegendes lachendes Gesicht wurde vor 40 Jahren an einer US-Universität erfunden, Symbolbild

Alle benutzen sie, egal ob in Textnachrichten auf dem Smartphone oder in E-Mails - kleine bunte Emoticons. Die einzelnen Zeichen und Symbole helfen, unterschiedliche Stimmungs- oder Gefühlszustände auszudrücken.

Mittlerweile ist die Auswahl an Emojis vielfältig und wird immer wieder erweitert: Es gibt unter anderem eine Hyazinthe, eine Gans und eine Ingwerknolle.

Gelber Smiley Inspiration für erstes Emoticon

Digitales Smiley an US-Universität erfunden

Fahlman forscht im Jahr 1982 an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. Zwischen ihm und seinen Kolleg*innen kommt es während der schriftlichen Konversationen immer wieder zu Missverständnissen. Oft ist der Unterschied zwischen humorvollen und ernstgemeinten Nachrichten nicht deutlich erkennbar.

Am 19. September 1982 entsteht wieder eine Diskussion darüber, ob es nicht eine einfache Möglichkeit gibt, ironische Nachrichten zu kennzeichnen. In Hoffnung auf eine Inspiration schaut sich Fahlman seine Tastatur genauer an.