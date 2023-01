Landschaftsschützer in der Schweiz sorgen sich um die Natur der Alpen und machen mobil. Grund: Es gibt Subventionen für Solarpanels, wenn die Anlage noch in diesem Jahr gebaut wird. Dutzende Projekte sind am Start, seit das Parlament Fördergelder in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt hat. Es herrscht Goldgräberstimmung in der Schweiz.