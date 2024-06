Titanic-Wrack: Neues Tauchboot trotz Titan-Implosion geplant

Vier Tage lang war das Schicksal der fünf Tiefseetaucher im Juni 2023 ungewiss. Sie waren unterwegs, um das berühmteste Schiffswrack der Welt zu sehen. Dann riss die Kommunikation mit dem Expeditionsschiff ab. Eine gigantische Rettungsmission lief an. Sie hofften, dass die fünf Männer in ihrem Gefährt noch am Leben sind, dass sie nur gefunden werden müssen, ehe der Sauerstoff ausgeht. Am fünften Tag fand ein Tauchroboter Trümmer der Titan am Meeresboden . Sie war implodiert und hatte die Besatzung binnen Millisekunden in den Tod gerissen.