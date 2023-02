Gründungsmitglied von De La Soul : Rapper Trugoy gestorben

Vor einigen Jahren hatte Jolicoeur öffentlich gemacht, dass er an Herzinsuffizienz leide und mit einer Defibrillatorweste lebe, die direkt an seinem Körper hing. Jolicoeur kam im September 1968 im New Yorker Bezirk Brooklyn zur Welt und wuchs in der Umgebung von Amityville auf Long Island auf, einer zum Staat New York gehörenden Insel. Dort lernte er Vincent Mason und Kelvin Mercer kennen, mit denen er den Entschluss fasste, eine dreiköpfige Rap-Gruppe zu gründen.