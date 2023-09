Shakur ("All Eyez on Me") gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. Er saß am Abend der Tat in einem BMW, der von Plattenboss Marion "Suge" Knight in einem Konvoi von etwa zehn Autos gefahren wurde. Sie warteten an einer roten Ampel, als ein weißer Cadillac neben ihnen anhielt und Schüsse fielen.