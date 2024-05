Sicherheit im Flugzeug: Wie man sich bei Turbulenzen verhält

Bei Clear-Air-Turbulenzen (CAT) handelt es sich um Turbulenzen in wolkenfreier Luft. Die CAT werden durch das Aufeinandertreffen von Luftmassen mit signifikant unterschiedlichen Geschwindigkeiten verursacht. Die Luftmassen bewegen sich in Höhen von über sechs Kilometern. Die Gefahr bei dieser Art von Turbulenz ist, dass CAT im Gegensatz zu Gewittern oder Vereisung, weder mit bloßem Auge noch mit Radar geortet werden kann. CAT tritt insbesondere in der Nähe der des schnellen Westwindstroms, dem sogenannten Jetstream auf. Sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel verlaufen je zwei Jetstreams. Auch in der Nähe von Gewittertürmen und bei der Überströmung von Gebirgszügen kann CAT entstehen.





Clear-Air-Turbulenzen können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu "Beschädigungen an Luftfahrzeugen sowie zu verletzten Passagieren" führen.



