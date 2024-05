Neue technische Panne: Boeing landet auf dem Rumpf

Ein FedEx-Frachtflugzeug von Boeing landet in Istanbul wegen eines defekten Fahrwerks auf dem Rumpf. Verletzt wurde niemand.

Ein Flieger des Logistik-Konzerns FedEx musste am Istanbuler Flughafen auf dem Rumpf landen. Grund sei ein Problem am vorderen Fahrwerk der Maschine gewesen, teilte der Flughafen am Mittwoch auf der Plattform X mit.