Pannenserie: Boeing schon lange in Schwierigkeiten

Flugzeugbauer Boeing, hier ein Flugzeug des Typs 737 MAX 8 in Seattle, kämpft seit längerer Zeit mit einer Serie von Pannen.

Herabfallende Teile, Probleme mit den Triebwerken oder der Mechanik: In den vergangenen Monaten häuften sich in den USA Zwischenfälle mit Flugzeugen des US-Herstellers Boeing. Experten führen sie auf Mängel bei Produktion und Wartung zurück. Nun erhebt auch ein Informant Vorwürfe zu Sicherheitsmängeln bei Boeings Dreamlinern.

Was ist passiert?

Am 5. Januar verlor eine Boeing 737 MAX 9 von Alaska Airlines eine Kabinentürabdeckung im Flug , mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Besonders betroffen von der jüngsten Pannenserie ist United Airlines: eine blockierte Steuerung, ein verlorener Reifen beim Start, ein fehlendes Metallteil am Rumpf, eine defekte Windgeschwindigkeitsanzeige und viele Defekte mehr.

Beim Billigflieger Southwest löste sich erst kürzlich beim Start ein Teil der Triebwerksverkleidung. Tage zuvor war ein Start wegen eines "möglichen Triebwerksproblems" abgesagt worden , der Pilot meldete überhitzte Bremsen und ein Feuer am linken Triebwerk.

Auch im März gab es einen Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine. Nach der Landung im US-Bundesstaat Oregon fiel auf, dass an dem Flugzeug eine Abdeckung am Rumpf fehlte.

Bis auf einen Zwischenfall am 4. März, der einen Airbus 320 von United zum Umkehren zwang, betrafen alle Pannen Flugzeuge von Boeing. Luftfahrtexperte Bertrand Vilmer vom Pariser Unternehmen Icare aéronautique nennt die Häufung und Art der Defekte und Vorfälle "selten" und "völlig abnormal".

Was sind die Ursachen für die Pannen?

Für die Experten gibt es drei Ursachen: Zum einen ein Konstruktionsproblem, wie es bei den Unfällen zweier Boeing 737 MAX 8 in den Jahren 2018 und 2019 der Fall war. Damals kamen 346 Menschen ums Leben.

Bei dem Vorfall bei Alaska Airlines handelt es sich hingegen um ein Produktionsproblem. Aus dem am 6. Februar veröffentlichten vorläufigen Bericht der US-Verkehrsbehörde NTSB geht hervor, dass "vier Bolzen fehlten, die verhindern sollten, dass sich die Abdeckung nach oben bewegt". Diese Bolzen waren im Boeing-Werk entfernt worden, um beschädigte Nieten zu ersetzen. Das Flugzeug war im Oktober ausgeliefert worden.

Gibt es Risiken für Passagiere?

In den USA gab es seit weit über zehn Jahren keinen einzigen Todesfall mehr, obwohl jedes Jahr Millionen von Menschen fliegen. Aber jeden Tag sterben Hunderte Menschen auf den Straßen.

Auch der Luftfahrtexperte Vilmer tritt dem Anschein entgegen, dass Boeing-Maschinen besonders störanfällig seien. Beispielsweise hätten hunderte Airbus-Maschinen wegen eines verunreinigten Bauteils monatelang am Boden bleiben müssen, sagt er. Darüber sei nur weniger berichtet worden.

"Jeder Vorfall mit einem Boeing-Flugzeug in diesem Jahr hat Schlagzeilen gemacht und den Eindruck erweckt, dass Boeing-Flugzeuge nicht sicher sind", stellten die Analysten des Vermögensverwalters Bernstein Ende März fest. "Tatsächlich ist die Zahl der Zwischenfälle mit Airbus- und Boeing-Flugzeugen in den USA im bisherigen Jahresverlauf proportional zur Zahl dieser Flugzeuge in den Flotten der US-Fluggesellschaften."