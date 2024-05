Neue Ermittlungen bei Boeing: 787 Dreamliner betroffen

In den vergangenen Monaten hat es eine ganze Serie technischer Pannen an Boeing-Maschinen gegeben.

Boeing steht im Visier einer weiteren Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA. Diesmal geht es um Qualitätskontrollen beim Langstreckenmodell 787 Dreamliner, wie die FAA am Montag mitteilte.

Luftfahrtbehörde prüft mögliche Dokumentenfälschung

Nun werde geprüft, ob die nötigen Inspektionen durchgeführt worden seien und ob Boeing-Mitarbeiter möglicherweise Prüfungsunterlagen gefälscht hätten, teilte die FAA mit. Der Konzern überprüfe alle 787 auf den Produktionslinien und müsse auch einen entsprechenden Plan für Maschinen ausarbeiten, die in Betrieb seien.

Im März hat es einen weiteren Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine gegeben. Nach der Landung im US-Bundesstaat Oregon fiel auf, dass an dem Flugzeug eine Abdeckung am Rumpf fehlte.

Boeing: Kein dringliches Sicherheitsproblem

Boeing betonte, dass es kein dringliches Sicherheitsproblem für die aktuelle Airline-Flotte sei und keine Flugzeuge am Boden bleiben müssten.

Der Hinweis an die FAA gehe auf den Hinweis eines Boeing-Mitarbeiters zurück, der einen Verstoß gegen die Prüfungsvorgaben beobachtet und das Management informiert habe, schrieb 787-Programmchef Scott Stocker in einer E-Mail an die Belegschaft.