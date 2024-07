Letzte Etappe von U17: U-Boot unterwegs ins Museum Sinsheim

Zahlreiche Schaulustige verfolgen das Spektakel, wie etwa in Bad Rappenau.

Es ist ein Transport der Superlative - ein ausgemustertes U-Boot, dessen Weg quer durch Deutschland in das Technikmuseum Sinsheim führt. Mehr als ein Jahr dauerte es insgesamt, jetzt ist U17 fast angekommen. Wie der Transport bisher ablief und warum von einem "heiklen Unterfangen" die Rede ist.

Warum kommt das U-Boot nach Sinsheim?

Das U-Boot ist eine Leihgabe der Wehrtechnischen Studiensammlung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr . Bei einem jährlichen Technik-Festival im Museum in Speyer kam die Idee auf, das U-Boot nach Sinsheim zu bringen. Im Dezember 2017 bekundete der Museumsverein sein Interesse an der Leihgabe - denn das U-Boot sei "geradezu perfekt" für das Museum.

Nach der Ankunft in Sinsheim soll das U-Boot als Museumsexponat ausgebaut werden. Laut den Technikmuseen Sinsheim Speyer soll es voraussichtlich ab Sommer 2025 begehbar sein.

Sehen Sie hier den U-Boot-Transport in Bildern:

29. April 2023: U17 beginnt seine Reise in Richtung Nord-Ostsee-Kanal.

Wie lange dauert der Transport und wie hoch sind die Kosten?

Die letzte Etappe umfasst den Transport zwischen dem Technikmuseum Speyer und dem in Sinsheim und dauerte nun etwa vier Wochen. Unterwegs ist das U-Boot aber schon seit April 2023. Damals begann die Reise auf dem Gelände der Bundesmarine in Kiel, nachdem das U-Boot 2010 außer Dienst gestellt wurde und seither im Wasser lag.

Obwohl die finale Beförderung nach Sinsheim nun etwa einen Monat lang dauerte, stand der Transport nur wenige Tage still. In dieser Zeit wurde entweder der kommende Transportabschnitt vorbereitet oder darauf gewartet, dass Bahnübergänge oder Autobahnen überquert werden konnten. Dies ist nur nachts möglich.

Zwischen dem 20. und 21. Juli musste für den Transport die Autobahn 6 bei Heilbronn in beide Richtungen vollgesperrt werden. Hier musste der Transporter ein Stück entgegen der Fahrtrichtung zurücklegen - und war sozusagen als "Geisterfahrer" unterwegs.

Warum muss das U-Boot einen Umweg nach Sinsheim nehmen?

Die beiden Museen in Speyer und Sinsheim sind über die Autobahn etwa 40 Kilometer voneinander entfernt. Diese Strecke konnte allerdings nicht genutzt werden.

Nach Angaben der Technikmuseen musste aufgrund der Abmessungen und des Gewichts ein anderer Weg gefunden werden. Allein an Land wurden schließlich etwa 50 Kilometer zurückgelegt. Zusammen mit den rund 120 Kilometern auf dem Wasser, legt das U-Boot insgesamt gute 170 Kilometer zurück.

Warum schwimmt das U-Boot nicht mehr?

Welche Herausforderungen bestehen beim Transport?

Die Strecke machte es notwendig, dass das U-Boot unterwegs mehrmals gedreht werden musste. Das zählte zu den "kniffligsten Momenten", erklären die Technikmuseen. Nur so konnte U17 unter mehreren tiefen Brücken zu Wasser und an Land hindurchpassen, etwa unter der Alten Brücke in Heidelberg.