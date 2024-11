Einfach und hormonfrei: Kondom beliebtestes Verhütungsmittel

Hormonspirale: 0,16

Kupferspirale: 0,3 - 0,8

Pille: 0,1 - 0,9

Mini-Pille: 0,5 - 3

Kondom: 2 - 12

Vaginalring: 0,4 - 0,65

Diaphragma mit Verhütungsgel: 1 - 20

Verhütungspflaster: 0,72 - 0,9

Sterilisation der Frau: 0,2 - 0,3

Sterilisation des Mannes: 0,1

Koitus Interruptus: 4 - 18

Mit oder ohne Hormone, Barrieremethoden oder natürliche Familienplanung: Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Doch was sind besonders sichere Verhütungsmittel?Mit demlässt sich das einschätzen. Er bewertet die Zuverlässigkeit von Verhütungsmethoden. Er drückt aus, wie viele Schwangerschaften auftreten, wenn 100 Frauen ein Jahr lang mit einer bestimmten Methode verhüten. Je niedriger also der Pearl-Index eines Verhütungsmittels ist, desto zuverlässiger funktioniert die Verhütung. Als Beispiel: Hat eine Verhütungsmethode einen Pearl-Index von 1, dann bedeutet das: Von 100 Frauen, die ein Jahr lang diese Verhütungsmethode anwenden, wird statistisch gesehen eine Frau in dieser Zeit schwanger.Herstellerstudien geben oftmals den Pearl-Index an, der sich auf die Verhütungssicherheit ohne Anwendungsfehler bezieht. Andere Angaben hingegen beziehen die Anwendungsfehler teilweise mit ein. Die Angaben zum Pearl-Index können daher nur einen Anhaltspunkt ohne Anspruch auf allgemeine Gültigkeit geben.Quelle: profamilia.de, barmer.de