US-Komponist Burt Bacharach ist tot

Er gehört zu den Größten seiner Zeit: Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner Burt Bacharach ist tot. Er komponierte Songs wie "I say a little Prayer" und "Walk on By".

Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner Burt Bacharach ist tot. Bacharach starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Sprecherin Tina Brausam sprach von einer natürlichen Todesursache.