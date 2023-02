Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, kündigte nach diesem Brief dennoch an, an dem "Synodalen Rat" festhalten zu wollen. Eine drohende Abspaltung der katholischen Kirche in Deutschland von der Weltkirche befürchte er nicht, sagte der Bischof am Montag zum Auftakt der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Dresden.