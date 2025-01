In diesen Städten standen Autofahrer 2024 am meisten im Stau

In diesen Städten gab es 2024 am meisten Stau

Im vergangenen Jahr haben Pendler in Deutschland durchschnittlich 43 Stunden im Stau gestanden. Dies ergab eine Auswertung des Verkehrsdaten-Dienstleisters Inrix. 07.01.2025 | 0:26 min

Autofahrer haben in Deutschland im vergangenen Jahr im Durchschnitt 43 Stunden im Stau gestanden. Einer Auswertung des Verkehrsdaten-Dienstleisters Inrix zufolge lag der Zeitverlust somit drei Stunden höher als im Vorjahr.

Am schlimmsten traf es demnach die Autofahrer in Düsseldorf, das mit einem Zeitverlust von 60 Stunden und einem Zuwachs von 22 Prozent erstmals an der Spitze des deutschen Stau-Rankings steht. Als Ursache verweisen die Studienautoren unter anderem auf "zahlreiche Baustellen auf stark befahrenen Autobahnabschnitten rund um Düsseldorf, wie der A46 und der A59".

Hinter der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen landeten Berlin , das 2023 noch auf Platz eins war, und Stuttgart . Es folgen Köln und München . Besonders stark legte Wuppertal zu, dort gab es laut der Auswertung 34 Prozent mehr Stau als im Vorjahr.

Autofahrer brauchten auf A40 viel Geduld

Der staureichste Straßenabschnitt Deutschlands lag in Duisburg auf der A3 in nördlicher Richtung vom Stockweg zur A40. Dort seien durchschnittlich elf Minuten Verzögerung pro Tag angefallen, was für tägliche Pendler einen Zeitverlust von 44 Stunden im Jahr bedeutete.

Um die A40 bei Duisburg machte Inrix auch weitere Stau-Hotspots aus. Ausgewirkt habe sich beispielsweise der Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg bei Duisburg, wo sich mit A3 und A40 zwei wichtige Verkehrsachsen treffen. Auch der Mittlere Ring in München gehörte zu den besonders stark befahrenen Korridoren.

In Istanbul und New York verloren Pendler über 100 Stunden

Weltweit steht erstmals die türkische Stadt Istanbul mit einem durchschnittlichen Zeitverlust von 105 Stunden auf Platz eins, gefolgt von den US-Städten New York und Chicago (je 102 Stunden).

Im Vergleich zu anderen großen urbanen Zentren in Amerika und Europa kommen deutsche Pendler (...) sogar noch relativ zügig ans Ziel. „ Inrix

London landete als erste europäische Stadt mit 101 Stunden dahinter. In Paris standen Autofahrer im Schnitt 97 Stunden im Stau - weltweit bedeutet das Platz sechs.

Weniger Homeoffice führte zu mehr Stau

In 53 von 73 untersuchten Gebieten in Deutschland sowie in 69 der 100 weltweit am stärksten betroffenen Städte nahmen die Verzögerungen im Vergleich zum Vorjahr zu. Bob Pishue von Inrix sagte, langfristig werde es entscheidend sein, "den Verkehr effizient zu lenken und innovative Mobilitätsstrategien voranzutreiben".

Die Ergebnisse für 2024 verdeutlichen, dass das Verkehrswachstum weltweit ungebremst ist, während die Infrastruktur vieler Städte an ihre Grenzen stößt. „ Bob Pishue, Inrix

Einen sprunghaften Anstieg gab es im vergangenen Jahr bei den Fahrten in die Innenstadt. In Hamburg etwa lag das Plus bei 31, in Berlin bei 27 und in Frankfurt bei 26 Prozent. "Das spricht dafür, dass die Arbeitnehmer wieder ins Büro zurückkehren und die Innenstädte sich fast wieder von der Covid-19-Pandemie erholt haben."

Zur Methodik Für die Auswertung hat der Verkehrs-Dienstleister Inrix anonymisierte Daten aus verschiedenen Quellen ausgewertet, etwa Mobilfunkdaten, Datensätze aus Fahrzeugen sowie Städten. Gemessen wurde die Zeit, die ein Pendler durchschnittlich im Stau verbringt. Dabei wurden auch Pendlerstrecken über die Stadtzentren hinaus erfasst.