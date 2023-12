Grand Theft Auto VI: Zwischen den Zeilen der Provokation

Fast zwölf Jahre werden Fans der Videospielreihe am Ende auf GTA6 gewartet haben.

Für Fans von Videospielen hat die Bescherung bereits stattgefunden. In der Nacht zum Montag wurde der erste offizielle Trailer eines Games veröffentlicht, auf das die Szene seit Jahren sehnsüchtig wartet.

In den gut 20 Stunden seit der Veröffentlichung wurde das Video bereits 80 Millionen Mal aufgerufen. Es handelt sich um den sechsten Teil der Videospielserie Grand Theft Auto, oft einfach GTA abgekürzt.

Videospielreihe spielte Milliarden ein

Ein paar Zahlen vorweg: Der Vorgänger - 2013 erstmals erschienen und seitdem mehrfach neu veröffentlicht - soll insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert haben. Von der gesamten Serie haben sich 410 Millionen Spiele verkauft, schrieb der Verlag Take-Two Interactive in seinem jüngsten Finanzbericht. Damit gehört GTA zu den absoluten Schwergewichten der Unterhaltungsbranche.

Spielerische Freiheiten - von Diebstahl bis Mord

Der Titel der Serie ist eigentlich die Bezeichnung für einen Straftatbestand in den USA, nämlich schweren Autodiebstahl. Und das ist auch eine der spielerischen Freiheiten, die GTA seit jeher ausmacht: Gefällt mir ein Auto, das vorbeifährt, kann ich es anhalten, die Insassen rüde herausziehen und es einfach übernehmen.

Ich kann Passanten überfahren oder zusammenschlagen, inklusive älterer Damen. In einigen Versionen des Spiels werde ich dafür mit dem Bargeld belohnt, das sie bei sich tragen. Das wird auch in GTA VI nicht komplett anders sein.

In Vice City kann der Spieler machen, was er will.

Quelle: Imago