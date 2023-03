Warum so viele Wale an der US-Küste verenden

In den USA sorgt eine Serie von Walen, die an der Ostküste angeschwemmt werden, für Rätselraten. Allein in der vergangenen Woche strandeten drei Wale, am Montag entdeckte die Küstenwache einen weiteren Buckelwal, der tot im Meer vor New York trieb. Seit Anfang Dezember wurden insgesamt 23 tote Wale entlang der Ostküste an Land gespült.