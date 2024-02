Job in luftiger Höhe: Wangerooge sucht Leuchtturmwärter

Wohnen kann der künftige Wärter oder die Wärterin in dem Bauwerk allerdings nicht. (Archivfoto)

Man muss schon mindestens zweimal am Tag die 161 Stufen gehen können.

Seit 1969 nicht mehr in Betrieb

Der 39 Meter hohe rot-weiß-schwarze Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen der ostfriesischen Insel . Mit der Leuchttechnik müssen sich Bewerber übrigens nicht auskennen, denn der Alte Leuchtturm ist schon seit 1969 nicht mehr in Betrieb.

Seit 1972 wird der Alte Leuchtturm als Aussichtsplatz genutzt. Im Erdgeschoss ist zudem das Inselmuseum untergebracht. Laut Jobbeschreibung zählen zu den Aufgaben des Leuchtturmwärters daher etwa: Ticketverkauf, Einlasskontrolle, Pflege der Grünflächen am Leuchtturm und der Verkauf von Souvenir-Artikeln.

"Handwerkliches Geschick wäre von Vorteil, denn an so einem alten Gebäude ist auch immer ein bisschen was zu tun", ergänzte Kurdirektorin Beewen. Zuletzt war der Leuchtturm für eine Restaurierung geschlossen.