Experte für neue Skala: Ampel für Weltraumwetter-Warnungen?

So sorgten die spektakulären Polarlichter im Mai nicht nur für farbenfrohe Naturschauspiele, sondern auch für Störungen bei Satelliten. In Nordamerika klagten Landwirte über einen Ausfall des satellitengestützten Navigationssystems GPS, wie etwa die "New York Times" berichtete. Sie mussten demnach ihre Aussaat unterbrechen, da sie das System bei der Arbeit auf den Feldern nutzen.