Wetter-Aussichten: Wo die Hitze bleibt und wo sie nachlässt

Keine neuen Hitze-Rekorde erwartet

Dienstag bislang heißester Tag des Jahres

Die weiteren Prognosen im Überblick

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel im Norden zunächst wolkig. Es gibt einzelne Schauer, anfangs auch noch Gewitter. Im Tagesverlauf lockert es von Westen her auf. Sonst wird es den Prognosen zufolge heiter bis wolkig und trocken. "Allerdings bilden sich im Süden in der weiterhin schwülen Luft erneut lokale, kräftige Gewitter", sagt der Meteorologe. Die Höchstwerte liegen 25 bis 32 Grad, an den Küsten bleibt es etwas kühler mit bis zu 23 Grad.