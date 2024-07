Erneut Gewitter: Verletzte, Unfälle, Überflutungen

Nach heftigem Starkregen in Quickborn (Schleswig-Holstein) stieg das Wasser schnell an. Straßen und Keller wurden überflutet und es gab über Stunden keinen Strom.

Familie unter Baum von Blitz getroffen

Bei einem Blitzeinschlag in einem Park im niedersächsischen Delmenhorst wurden acht Mitglieder einer Familie verletzt, die unter einem Baum gesessen hatten. Ein fünfjähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen wurden laut Polizei reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Familienmitglieder wurden ebenfalls in Krankenhäuser gefahren.