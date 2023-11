Ende von Support: Millionen unsichere Windows-Rechner online

Windows 8 auf einem Tablet-Computer - Rechner mit einem so alten Betriebssystem sind tickende Zeitbomben.

Vor drei Jahren erschien das letzte Update für Privatkunden von Windows 7 - über die damit einhergehenden Sicherheitsprobleme berichtete das ZDF heute journal.

Windows 7 läuft noch auf jedem zehnten PC

Dennoch halten weiterhin viele Nutzer an ihren alten, riskanten Systemen fest: Weltweit lief im Dezember nach Zahlen des Statistikportals Statcounter auf etwa jedem zehnten Windows-Rechner noch das alte Windows 7. In Deutschland sieht es etwas besser aus - doch auch hierzulande gibt es nach Berechnungen der Sicherheitssoftwarefirma ESET noch immer 1,7 Millionen private Computer mit Windows 7.

Zusammen mit den anderen, inzwischen nicht mehr unterstützten Betriebssystemen Windows 8 und XP, sind in Deutschlands Privathaushalten fast drei Millionen unsichere Geräte in Betrieb.

Windows-Betriebssysteme in Deutschland

Einfaches Surfen im Internet kann zur Gefahr werden

Sie brauchen nur die falsche Webseite zu besuchen oder auf einen schädlichen Link in einer Spam-Mail klicken, schon kann Ihnen eine Schadsoftware untergejubelt werden. Mit einem veralteten Betriebssystem ist Ihr Computer im schlimmsten Fall offen wie ein Scheunentor.

Online-Banking und selbst jede Anmeldung bei einer Website mit einem Passwort würden so zum unkalkulierbaren Risiko.

2021 gab es fast 1.300 Schwachstellen bei Microsoft

Das Problem: Bei Betriebssystemen und Software werden ständig neue Sicherheitslücken gefunden. Allein für das Jahr 2021 weist der Sicherheitsreport von Microsoft fast 1.300 Schwachstellen in den Produkten auf. Bei veralteten Systemen werden diese Sicherheitslücken nun nicht mehr dokumentiert und erst recht nicht mehr geschlossen. Das nutzen Kriminelle gerne aus - in Hackerforen sprechen sich solche Schwachstellen sofort herum, erklärt Lueg.

Nicht nur Privatrechner werden gekapert: Hacker nutzten solche ungeschlossenen Sicherheitslücken schon häufiger aus, ganze Parkhäuser seien schon manipuliert worden, so dass Schranken nicht mehr auf- und zugingen, so Lueg. "Auch Krankenhäuser wurden so schon lahmgelegt, das kann dann lebensgefährlich werden."