Albanien hat die geringste Ärztedichte in Europa, besonders in der Provinz fehlen sie. In der Pandemie hatte das tödliche Folgen: Albanien hatte eine vergleichsweise hohe Übersterblichkeit. Es fehlt vielerorts an moderner Ausrüstung, der Altersdurchschnitt im Berufsstand ist hoch und überall fehlen Fachärzt*innen, wie in der Geburtshilfe. Bis zu zwei Drittel der Mediziner*innen geht nach dem Studium ins Ausland.