Was den nächsten Senat betrifft, ist die Zustimmung zu einer großen Koalition stärker als zu Rot-Grün-Rot. Dass sich 54 Prozent der Bremer*innen grundsätzlich einen SPD-geführten Senat wünschen (CDU-geführt: 35 Prozent), liegt vor allem auch an Andreas Bovenschulte - in einem Stadtstaat, in dem die SPD seit 1945 den Regierungschef stellt und in dem Bürgerschaftswahlen immer auch Bürgermeisterwahlen sind.