Bürgermeister von New York: FBI stellt Adams' Handy sicher

Dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams selbst wird kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Agenten der US-Bundespolizei haben Mobiltelefone und ein iPad des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams beschlagnahmt. Dies sei im Rahmen von Ermittlungen zur Spendensammlung durch sein Wahlkampfteam geschehen, bestätigte Adams' Anwalt Boyd Johnson. Zu den Sicherstellungen kam es nach Darstellung Johnsons nach einer Veranstaltung am Montagabend. "Der Bürgermeister kam der Aufforderung des FBI sofort nach und übergab die Elektronikgeräte", hieß es in einer Mitteilung.