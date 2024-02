Aktivist aus Algerien: Europa muss an Demokratie erinnern

Die EU hat wirtschaftliche Interessen in Algerien, und das ist legitim. Aber dieser Besuch wird von der algerischen Regierung als Bestätigung ihres diktatorischen Regimes gesehen, das sich gerade auf sehr grausame Weise etabliert. Eine reine Wirtschaftspartnerschaft kann also nicht im Interesse der Demokratie in Algerien sein. Die europäischen Institutionen sollten klar sagen, wofür sie stehen: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.