Algerien lehnt miltärische Intervention im Niger ab

Die Ecowas-Staaten hatten den Putschisten im Niger am vorigen Sonntag eine Woche lang Zeit gegeben , um Bazoum in sein Amt zurückkehren zu lassen. Anderenfalls sei ein "Einsatz von Gewalt" nicht auszuschließen. Am Abend läuft die Frist ab. Algerien gehört der Ecowas nicht an.