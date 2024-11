Jugendschutz in Australien: Social-Media-Nutzung erst ab 16

Altersgrenze für Social Media: Schüler in Australien

Ein Gesetz in Australien soll Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien verbieten.

Altersprüfungen muss wirksam sein

Die neuen Regeln, die voraussichtlich in zwölf Monaten in Kraft treten, verpflichten Betreiber von Online-Netzwerken, wirksame Altersprüfungen einzuführen. Bei systematischen Verstößen drohen Strafen von umgerechnet bis zu 31 Millionen Euro.

Die Facebook-Mutter Meta und die Alphabet-Tochter Google hatten bis zuletzt an das Parlament appelliert, die Abstimmung zu verschieben. Die Regierung solle zunächst die Ergebnisse eines Pilotprojekts zur Altersüberprüfung abwarten, die Mitte 2025 erwartet werden.

Laura ist abhängig von Instagram, TikTok und WhatsApp. Ihr Leben spielt sich fast nur noch in der virtuellen Welt ab. Um ihre Sucht zu behandeln, geht sie in die Spezialklinik Can Ros.

14.10.2024 | 43:27 min