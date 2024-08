"Russland war schockiert": 35 Jahre "Baltischer Weg"

Der Protest fand an einem historischen Jahrestag statt: am 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin Paktes, der die Balten für weitere Dekaden ihrer Souveränität beraubt hatte. Nun standen sie am 30. August 1989 von Tallinn bis nach Vilnius, auf einer Strecke von 650 Kilometer - rund 2 Millionen Menschen. Friedlich - und vereint wie nie zuvor: Das erzählt der litauische Künstler Tadas Gutauskas, der damals dabei war. Heute gilt in Litauen, Lettland und Estland die Erinnerung an "Baltischen Weg" auch als eine Mahnung.