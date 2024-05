Baltikum: Die entscheidende Rolle der EU für Wladimir Putin

Estland, Lettland, Litauen und Polen grenzen an Russland. Europa war für sie das Versprechen von Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Nach 20 Jahren in der EU ist die Angst zurück. 02.05.2024 | 44:30 min

Es geht tief hinab mit Kaspars Adijāns - in einen gigantischen Luftschutzbunker. Beziehungsweise in einen, der es werden könnte, im Falle eines russischen Angriffs. Es ist der Keller der medizinischen Fachhochschule in Riga. Kaspars ist der Büroleiter der stellvertretenden Bürgermeisterin der lettischen Hauptstadt. Riga hat sich entschieden, die Bürger aufzuklären, was man macht, "wenn Bomben explodieren, wenn Raketen einschlagen," sagt Kaspars.

Wir kamen zu der Schlussfolgerung, dass Informiertsein das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung steigert. Kaspars Adijāns, Büroleiter der stellvertretenden Bürgermeisterin Riga

Lettland bedroht durch Russland?

Es gibt eine Luftversorgung über einen manuell zu betreibenden Kohlefilter, ein Frischwasserreservoir, mehrere Ausgänge, falls der Hauptzugang verschüttet wäre. Zwar rechnet Riga nicht mit einem russischen Angriff, aber man will vorbereitet sein: "Wir denken, es wäre verrückt, aber es ist eben Russland ", sagt Kaspars.

Lettland ist seit 20 Jahren EU-Mitglied

Am 1. Mai 2004 ist Lettland der EU beigetreten, es war der 20. Geburtstag von Kaspars. Jetzt wird er 40 und lebt nun sein halbes Leben in der EU , was für ihn zusammen mit der Mitgliedschaft in der Nato Sicherheit bedeutet. Trotzdem gilt Moskau im Baltikum als die ewige Bedrohung. Kaspars Vater Juris Adijāns wiederum hat praktisch sein halbes Leben in der Sowjetunion gelebt.

Die Russen glauben, dass sie uns befreit haben. Das glauben sie noch heute. Und Russland ist kein Imperium ohne das Baltikum. Die wollen wieder das Baltikum. Juris Adijāns, lettischer Bürger

Kaspars hat in Mainz Slawistik studiert, weigert sich aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die russische Sprache zu sprechen.

Solidarität im Baltikum mit Ukraine

Genauso boykottiert die Estin Karoli Hindriks Russisch - was sie in der Schule gelernt hat - seit dem 24. Februar 2022, "bis sie ihre Panzer vom Boden der Ukraine abziehen." Überall im Baltikum spürt man, dass die Erfahrung mit Russland besonders solidarisch mit Kiew macht. Karoli, 40, will die Ukraine in der EU sehen. Mit 16 hat sie ihr erstes Start Up gegründet. Jetzt hat sie eine Firma, die Umzüge und die dazu gehörige Bürokratie weltweit regelt. Für Karoli ist Estland ein gutes Beispiel dafür, wie ein Land sich durch die EU-Mitgliedschaft reformieren kann. "Estland hatte auch ein Korruptionsproblem Anfang der 90er", so Karoli.

Aber die Integration in Europa half, diese alte Kultur loszuwerden. Das ist auch möglich für die Ukraine. Karoli Hindriks, Start-Up-Gründerin

Estlands Unabhängigkeit von Russland ab 1991

Vor der russischen Botschaft in Tallinn hängen unzählige Protestplakate. Die Balten schafften es einst, sich von Moskau zu befreien. Mit einer 600 Kilometer langen Menschenkette von Tallinn über Riga bis nach Vilnius begehrten sie 1989 auf, friedlich, gegen den Besatzer. Karoli war dabei, an der Hand von Oma und Vater in einem rosa Oberteil. Bis heute bewahrt sie das Foto auf.

