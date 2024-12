Maffiaähnliche Strukturen?:Neue Vorwürfe gegen René Benko

Wieso Benko vorerst auf freiem Fuß bleibt

Allerdings bleibt Benko vorerst auf freiem Fuß: Das Landeskriminalamt Tirol hatte ihn zwar vernommen, aber nicht festgenommen. Der Haftbefehl werde in Österreich nicht vollstreckt, so ein Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Denn wenn die in Rede stehenden Delikte auch im Heimatland des Beschuldigten strafbar sind, kann die lokale Justiz das Verfahren übernehmen. Dies werde derzeit geprüft.

Der Fall gliedert sich in eine Reihe von Vorwürfen gegen den Immobilien-Tycoon. Nach der Pleite der Signa Holding, der Dachgesellschaft von Benkos Imperium, wird nun in vier Ländern gegen ihn ermittelt: Nicht nur in Italien und Österreich, wo ihm von der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft "schwerer Betrug" vorgeworfen wird, auch in Liechtenstein und Deutschland. In Hamburg musste sein Projekt "Elbtower" nach Insolvenz seiner Firma gestoppt werden, die Bauarbeiten stehen seit Oktober 2023 still.