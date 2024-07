Benko-Pleite: Spiel mit Milliarden

Was wird aus dem Elbtower?

Von den verbleibenden Galeria-Filialen in Deutschland müssen nun weitere 16 schließen. Darunter sind unter anderem drei Standorte in Berlin und zwei Häuser in Regensburg.

Was ist Benkos Privatbesitz, was gehört Stiftungen?

Die Behörden versuchen auch, Licht in die verworrenen Besitzverhältnisse zu bringen. Denn noch immer ist nicht klar, was Benkos Privatbesitz ist, was der Firma und was Benkos Stiftungen gehört. Schon früh hat Benko Stiftungen gegründet und dort Besitz hinterlegt. Und das macht es für die Gläubiger so schwer, nun an ihr Geld zu kommen. "Was der Stiftung gehört, gehört der Stiftung und nicht René Benko selbst", sagt Stiftungsexperte Sascha Drache.