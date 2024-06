Bolivien: Wer steckt hinter dem Putschversuch gegen Arce?

Nach dem gescheiterten Putschversuch in Bolivien müssen die drei mutmaßlichen Anführer in Untersuchungshaft.

Nach dem gescheiterten Putschversuch in Bolivien hat ein Richter gegen drei ehemalige Generäle eine sechsmonatige Untersuchungshaft verhängt. Damit werde einem entsprechenden Antrag der Generalstaatsanwaltschaft stattgegeben, berichteten mehrere Medien am Freitag übereinstimmend.

Präsident Arce gibt Vorgänger Morales Mitschuld an Staatskrise

Boliviens Präsident Arce konnte einen Militär-Putsch gegen sich vereiteln. Wegen Führungskämpfen in der Regierung steckt das Land in der Krise.

Ex-Präsident Morales: Putschversuch als Ablenkungsmanöver

Ex-Präsident Evo Morales hat nach dem Putschversuch eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle gefordert. Er wisse nicht, was für eine Art Putsch das sein solle, wenn ein Minister vergnügt über die Plaza Murillo spaziere und die Panzer besichtige, sagte Morales am Freitag bei einer Pressekonferenz. Ein Putsch ohne Verletzte, ohne Schüsse und Tote sei ungewöhnlich.

Putsch an Bevölkerung und neuen Militärchefs gescheitert

Am Mittwoch war am Regierungssitz in La Paz ein Staatsstreich gescheitert. Abtrünnige Militärs hatten mit gepanzerten Fahrzeugen den zentralen Platz besetzt und waren in den Regierungspalast vorgedrungen.