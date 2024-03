Machtkampf in Bolivien: Wenn Freunde zu Feinden werden

"Charakterlich, nicht ideologisch, erinnert Evo Morales dabei an Donald Trump , der auch ehemalige enge Weggefährten zu Feinden erklärt, wenn sie ihn kritisieren", sagt Bolivien-Experte Dr. Georg Dufner von "Emerging Markets Advisors". Dufner beobachtete die Politik in dem südamerikanischen Land viele Jahre für die Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort in La Paz.