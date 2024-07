China: "Lifeline Express" - Ein Krankenhaus auf Schienen

"Ich hoffe, wieder sehen zu können. Euch alle sehen zu können", sagt Liang Qiu Feng. Die 65-Jährige lebt seit fünf Jahren mit dem Grauen Star . Eine Krankheit, die sich wie ein Schleier über die Augen legt, sie trüb und blind macht. Manche haben sie von Geburt an, bei anderen ist es das Alter. In China sind davon 208 Millionen Menschen über 60 Jahre betroffen.

China: Es fehlt an Kliniken, Ärzten und Geld

Helfen kann ein kleiner medizinischer Eingriff. Doch rund um Shaoguan im Südosten Chinas, wo Liang Qiu Feng lebt, gibt es kein Krankenhaus, in dem sie operiert werden könnte. In den ländlichen Regionen der Volksrepublik fehlt es an Kliniken und gut ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten. Hinzu kommt: Viele Landwirtinnen und Landwirte können sich einen Krankenhausaufenthalt nicht leisten. In Chinas Krankenversicherungssystem müssen sie immer draufzahlen.