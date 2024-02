Volksglauben in China: Baby-Boom im Jahr des Drachen?

In früheren Jahren des Drachen stiegen die Geburten in China , Hongkong, Taiwan und anderen Ländern mit hohem chinesischem Expat-Anteil wie Singapur und Malaysia tatsächlich oft an: In China ging sie zum Beispiel in den Jahren 2000 und 2012 nach oben. In Hongkong stieg die Ziffer im Jahr 2000 sogar um etwas mehr als fünf Prozent an.