Bevölkerung : Warum Indien China bei Einwohnerzahl überholt

Marc Matten: Ein zentraler Faktor war die Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949. Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien und der Sieg im Bürgerkrieg stabilisierten die Volksrepublik in den ersten Jahren, was sich positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirkte und den Aufbau eines Gesundheitssystems ermöglichte. All das führte dazu, dass die Einwohnerzahl in China schnell wuchs.