Ab 1. Dezember: China erlaubt Deutschen visafreies Einreisen

Bundesbürger müssen für eine bis zu 15-tägige Reise nach China in der Regel bald kein Visum mehr beantragen. Wer geschäftlich, privat oder zum Besuch von Freunden und Verwandten in die Volksrepublik kommen wolle, sei von der Visumpflicht ausgenommen, teilte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Freitag in Peking mit.