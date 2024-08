Präsidentin der Columbia University tritt zurück

In den Kritik wegen ihres Umgangs mit Gaza-Protesten auf dem Campus: Uni-Präsidentin Shafik(Archivfoto)

Die Präsidentin der renommierten New Yorker Columbia University, Nemat "Minouche" Shafik, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sie steht wegen ihres Umgangs mit propalästinensischen Demonstrationen auf dem Campus in der Kritik.

In ihrer etwa einjährigen Amtszeit seien für die Universität wichtige Fortschritte erzielt worden, aber es sei auch eine "Zeit des Aufruhrs" gewesen, erklärte Shafik. Diese Zeit habe eine "beachtliche Belastung" für ihre Familie und viele in der Universitätsgemeinde dargestellt. Sie habe sich daher nach reiflicher Überlegung während des Sommers zum Rücktritt entschlossen, so Shafik.