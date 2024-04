Deutsche Marine: "Donau" mit Führungsrolle bei Nato-Übung

Es ist das größte Manöver der Nato seit dem Kalten Krieg. Der deutsche Tender "Donau" bildet bei der Übung Steadfast Defender derzeit die Führungsspitze der Marine eines internationalen Minenabwehrverbandes in der Ostsee, der zum Unterstützungsgeschwader gehört.

Die "Donau" ist nicht nur für die Versorgung der teilnehmenden Nato-Schiffe auf hoher See verantwortlich, sondern stellt auch die Plattform für den deutschen, durch internationale Soldaten ergänzten, Führungsstab.

Kommandant: "Wir als Streitkräfte müssen immer bereit sein"

Seit Januar üben Soldaten aus allen Nato-Staaten bis Ende Mai vom hohen Norden bis nach Mittel- und Osteuropa den Ernstfall. Das Szenario: ein möglicher russischer Angriff auf das Bündnisgebiet . Insgesamt 90.000 Soldaten, Deutschland ist mit 12.000 Soldaten aus allen militärischen Bereichen daran beteiligt. Die "Donau" übt in internationalen Gewässern, aber auch in Sichtweite russischer Kriegsschiffe. Korvettenkapitän Stefan Huber erklärt:

Die knapp 100 Mann starke Besatzung der "Donau" ist durch zahlreiche Manöver in Nord- und Ostsee in der Vergangenheit auf diesen Einsatz vorbereitet worden. Wendemanöver, Schießübungen und Übersetzungen auf hoher See gehören dazu.