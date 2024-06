Justizkrimi um Auslieferung an Ungarn

In dem Verfahren geht es um eine 23-jährige in Jena geborene Person, die sich selbst als non-binär bezeichnet - sie ist in der linken Szene als "Maja" bekannt. Laut Bundesverfassungsgericht werfen die ungarischen Behörden "Maja" vor, seit 2017 Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Deren Ziel soll es gewesen sein, Sympathisanten der extremen Rechten anzugreifen. Die deutsche Justiz ermittelt wegen desselben Vorwurfs, sagte Verteidiger Sven Richwin.

"Maja" Ende 2023 in Berlin festgenommen

"Maja" wurde im Dezember 2023 in Berlin festgenommen und saß laut Richwin in Dresden in Untersuchungshaft. Hintergrund sind gewaltsame Angriffe auf vermutete Rechtsextremisten . Zwischen dem 9. und 11. Februar 2023 soll seine Mandantin mit Mittätern tatsächliche oder vermeintliche Sympathisanten der rechtsextremen Szene in Budapest angegriffen und verletzt haben.

Kammergericht Berlin gibt grünes Licht für Auslieferung

Mit einem Eilantrag in Karlsruhe versuchte der Anwalt von "Maja" die Auslieferung zu stoppen. Dieser sei am Freitag um 7.38 Uhr beim Gericht eingegangen, hieß es in der Gerichtsmitteilung. Demnach untersagten die Verfassungsrichter um 10.50 Uhr die Auslieferung. Da war "Maja" laut Generalstaatsanwaltschaft aber bereits an Ungarn übergeben. Das Gericht sei per E-Mail um 11.47 Uhr darüber informiert worden, dass der Antragsteller bereits um 10 Uhr übergeben worden sei, hieß es in Karlsruhe. "Maja" sei um 6.50 Uhr "zwecks Durchlieferung nach Ungarn an die österreichischen Behörden übergeben worden".