Das Bundesverwaltungsgericht (BverwG) in Leipzig ist einer der fünf obersten Gerichtshöfe der Bundesrepublik. Hier wird über die Auslegung und Anwendung des Bundesrechts entschieden. Aufgabe ist die Rechtssprechung in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. ZDFheute informiert über das Bundesverwaltungsgericht aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.