Trump schwärmt von Zöllen - ausländische Industrie in Sorge

Peking leitete nicht nur eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den US-amerikanischen Chiphersteller Nvidia ein. Die Regierung untersagte zudem den Export essenzieller Mineralien in die USA, die für die Chipproduktion unerlässlich sind. Außerdem haben chinesische Industrieverbände Unternehmen dazu aufgerufen, den Kauf von US-Chips zu überdenken und stattdessen auf örtliche Alternativen zurückzugreifen. Zwar fallen diese Maßnahmen noch in die Amtszeit von US-Präsident Joe Biden, doch China dürfte so auch ein Signal der Wehrhaftigkeit an Trump senden.