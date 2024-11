Nvidia-Aktie: Trotz Gewinnverdopplung: Anleger unzufrieden

Anleger-Hoffnungen trotz Gewinnsprung getrübt

Maschinen und Algorithmen übernehmen immer mehr Aufgaben in unserem Arbeitsalltag. Welche Regelungen es dafür gibt und wie die Arbeit der Zukunft aussieht, erklärt dieser Beitrag.

Weltweiter Einsatz von Nvidia-Produkten

Das Zeitalter der KI ist in vollem Gange und führt zu einer weltweiten Bewegung hin zu Nvidia-Produkten,

Rund drei Stunden am Tag verbringen Ärzte mit der Dokumentation ihrer Arbeit. Im Hamburger Uniklinikum hilft nun ein KI-Sprachmodell, ähnlich Chat-GPT, Arztbriefe zu verfassen.

Nachfrage nach Chip "Blackwell" höher als Angebot

Im laufenden Vierteljahr will Nvidia erste Systeme mit dem neuen Chip "Blackwell" an die Kunden liefern. Zugleich schränkte der Konzern ein, dass die Nachfrage sowohl nach "Blackwell"-Prozessoren als auch nach der aktuellen Generation mit dem Namen "Hopper" das Angebot noch in mehreren Quartalen übersteigen werde.