Suchmaschinen-Revolution: Wie wir mit KI googeln werden

In den letzten Wochen kursierten Gerüchte, dass ChatGPT-Entwickler OpenAI eine eigene Suchmaschine einführen wird. Doch vorerst wird daraus nichts: OpenAI veröffentlichte in seinem "Spring Update" anstatt einer eigenen Suchmaschine die neue Version ChatGPT-4o seines KI-Modells. In Microsofts Suchmaschine Bing ist ChatGPT aber ohnehin bereits integriert.