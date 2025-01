Wie Elon Musk von der Trump-Nähe profitiert

Elon Musk mischt als Trump-Einflüsterer in der US-Politik mit. Die Ökonomin Ulrike Malmendier meint, dahinter steckten "knallharte wirtschaftliche Interessen".

Robert Habeck macht sich "Sorgen um die USA ". Das sagt der Grünen-Kanzlerkandidat im Interview mit dem "Spiegel". Der Grund: Elon Musk , der reichste Mensch der Welt und seit Monaten eng an der Seite des designierten US-Präsidenten Donald Trump

Wegen dieser engen Beziehung fürchtet Habeck, die Vereinigten Staaten könnten sich zu einem "neofeudalen System" entwickeln, "einer Art Geldadel, in dem Milliardäre bald in der Regierung sind und ihren Einfluss nutzen, um Geschäftsinteressen zu verfolgen". Wie viel Wahrheit steckt darin? Wie groß ist Musks Einfluss auf die US-Wirtschaftspolitik? Welche unternehmerischen Interessen verfolgt er?

Tesla-Börsenwert auf mehrwöchigem Höhenflug

Dass sich der Schritt in die Politik für Musk finanziell auszahlen könnte, zeigt schon ein Blick auf die Börse: Seit Trumps Wahlerfolg im November erlebte die Aktie von Musks Elektroautohersteller Tesla einen mehrwöchigen Höhenflug. Das Unternehmen ist mit 1,15 Billionen Euro weitaus mehr wert als die Konkurrenten Volkswagen, Daimler und BMW zusammen. "Der Wert des Unternehmens sollte [...] im Grunde schon reflektieren, wie gut das Wirtschaftsmodell ist", sagt die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier von der University of California, Berkeley, bei ZDFheute live.

Abnehmende Verkaufszahlen und mangelnde Ingenieurskunst: "Vom wirtschaftlichen Modell des Unternehmens her gesehen, gibt es im Augenblick eigentlich nur schlechte Nachrichten", so die Ökonomin über Tesla. Für den Höhenflug müsse es also noch eine andere Erklärung geben.